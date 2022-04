Mehrere Verkehrsstraftaten auf BAB

Am Freitagabend konnten auf der A3 bei dem Fahrer eines PKW´s mit polnischer Zulassung drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein Drogenvortest bei dem 26jährigen Mann reagierte positiv, eine Blutprobe war die Folge, zudem konnten im Fahrzeug Konsum-Utensilien aufgefunden und sichergestellt werden.

In der Folge der Nacht kam es gegen 01:30h zu einer Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss durch einen 45jährigen Fahrzeugführer. Der Mann aus Koblenz konnte nach auffälliger Fahrweise auf der A48, im Bereich der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen angehalten und kontrolliert werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille, eine Blutprobe wurde angeordnet.

Im weiteren Verlauf der Nacht wurde von Verkehrsteilnehmern ein Falschfahrer auf der BAB48 gemeldet. Der türkische Fahrer eines Sattelzuges war im Bereich des Autobahnkreuzes Koblenz entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die BAB 48 aufgefahren. Der 45jährige Fahrer bemerkte seinen Irrtum und wendete sein Gespann, konnte aber nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen auf einem Parkplatz ermittelt und kontrolliert werden.

In allen drei Fällen wurden die Führerscheine sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.



