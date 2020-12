Werkzeuge im Wert von 5000 Euro aus Transporter gestohlen In der Nacht zum Sonntag, 29.11.2020, stahlen unbekannte Täter hochwertige Werkzeuge aus einem weißen Transporter in Koblenz, Yorckstraße 1. Mercedes-Vito am Weiherplatz in Koblenz geknackt Auf Werkzeuge hatten es die Autoknacker abgesehen, die in der Nacht zum Sonntag, 29.11.2020, an einen Transporter die Heckscheibe einschlugen, um ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen.

Koblenz (ots). Werkzeuge im Wert von 5000 Euro aus Transporter gestohlen



In der Nacht zum Sonntag, 29.11.2020, stahlen unbekannte Täter hochwertige Werkzeuge aus einem weißen Transporter in Koblenz, Yorckstraße 1.



Mercedes-Vito am Weiherplatz in Koblenz geknackt



Auf Werkzeuge hatten es die Autoknacker abgesehen, die in der Nacht zum Sonntag, 29.11.2020, an einen Transporter die Heckscheibe einschlugen, um ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Der Gesamtschaden beträgt rund 4500 Euro.



Roter Sprinter in Koblenz aufgebrochen



Ein in der Steinstraße abgestellter Mercedes Sprinter wurde in der Nacht zum Sonntag, 29.11.2020, in der Steinstraße aufgebrochen. An dem Fahrzeug, welches vor dem Anwesen Nummer 10 geparkt war, wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Aus dem Sprinter wurden hochwertige Hilti-Werkzeuge gestohlen.



Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013,Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell