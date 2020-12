Mehrere Taschendiebstähle im Stadtgebiet und Trickdiebstahl am Bahnhof

Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 16:51 Uhr

Eine ältere Person rempelt um 11.45 Uhr eine Frau (66) in der Judengasse an, die sich dort in einer größeren Personengruppe aufhielt. Unbemerkt verschwand das Portemonnaie der 66-Jährigen aus ihrem Rucksack. Auf dem Hauptmarkt ereignete sich um 14 Uhr ein weiterer Taschendiebstahl: Unbekannte stahlen einer Frau (73) den Geldbeutel, der in ihrer Handtasche verstaut war. Eine Stunde später, um 15 Uhr, bemerkte eine Frau in der Fleischstraße, dass ihr ihre Geldbörse gestohlen worden war. Es gibt keine Hinweise auf die Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier, Telefon 0651/9779-0, zu melden.



Bereits in der Nacht zum Dienstag, um 2.55 Uhr, kam es am Bahnhofsplatz zu einem Trickdiebstahl. Dort sprachen zwei Männer einen 24-Jährigen an, der dort auf einer Treppe saß. In gebrochenem Deutsch baten sie ihn um eine Zigarette, bedrängten ihn und lenkten ihn ab. Kurze Zeit später, als die beiden Männer weggegangen waren, bemerkte der Geschädigte, dass ihm sein Geldbeutel, Bargeld und sein Smartphone fehlten.



Die beiden Männer beschrieb er wie folgt:



– 20 bis 25 Jahre alt

– dunkler Teint

– schwarze, kurze lockige Haare, die an den Seiten sehr kurz

geschnitten waren

– einer der beiden trug einen Bart

– einer der beiden war komplett dunkel gekleidet

– der andere war mit einem roten Kapuzenpullover bekleidet Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, können sich bei der Kriminaldirektion Trier melden: 0651/9779-2290.



Die Polizei rät:



– Tragen Sie Ihre Wertsachen immer vor dem Körper, nicht seitlich

oder auf dem Rücken.

– Die Verschlussseite einer Tasche sollte zu Ihnen gewandt sein.

– Verstauen Sie Geld, Papiere und Karten in verschiedenen

verschlossenen Taschen am besten möglichst nah am Körper.

– Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich

benötigen.

– Achten Sie in Menschenmengen verstärkt auf Ihre Wertsachen. Mehr Tipps, um sich vor Langfingern zu schützen, gibt es unter www.polizei-beratung.de.



