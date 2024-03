Mehrere Schafe auf Wanderschaft auf der K85 in Urbar

In der Nacht auf Sonntag meldet ein Verkehrsteilnehmer gegen 02:30 Uhr mehrere Schafe auf der Straße zwischen Koblenz-Arenberg und Urbar.

Die Streife vor Ort konnte ca.25 Schafe feststellen, welche auf der Straße (K82) in Richtung Urbar liefen.

Nur mit Hilfe eines Landwirtes aus Simmern konnten die Schafe auf einer nahegelegenen Wiese mittels einer Notbehelfsumzäunung eingefangen werden. Der tatsächliche Inhaber der Schafe konnte zur Nachtzeit nicht ermittelt werden und wird gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.



