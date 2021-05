Mehrere PKW zerkratzt

In der Nacht von Sonntag, 10.05.21, auf Montag, 11.05.21, wurden im Hinterhof eines Anwesens in der Buchenstraße in Andernach drei PKW zerkratzt.

Hinweise auf den Täter oder die Täterin liegen derzeit nicht vor.



War jemand Augenzeuge der Tat? Wurden weitere Fahrzeuge in der Buchenstraße oder in der näheren Umgebung in diesem Zeitraum zerkratzt?



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



