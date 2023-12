Koblenz

Mehrere Pkw im Bereich Arenberg durch Lackkratzer beschädigt

In der Zeit von Samstag, 11.11.2023, 18:00 Uhr, auf Sonntag,12.11.2023, 14:00 Uhr, kam es im Bereich der Pfarrer Kraus Straße, der Straße „Im Flürchen“ und der Straße „Auf dem Forst“ in insgesamt drei Fällen zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen durch Zerkratzen von Lack.