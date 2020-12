Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 13:01 Uhr

Mehrere Auseinandersetzungen auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in der Trierer Behringstraße beschäftigten die Polizei in der Nacht von Freitag dem 14. August auf Samstag den 15. August. Zwischen 23:50 und ca. 1 Uhr gerieten mehrfach Gruppen junger, teils stark alkoholisierter Männer, an verschiedenen Örtlichkeiten auf den ehemaligen LGS Gelände aneinander.

Zwischen 23:50 und ca. 1 Uhr gerieten mehrfach Gruppen junger, teils stark alkoholisierter Männer, an verschiedenen Örtlichkeiten auf den ehemaligen LGS Gelände aneinander. Teilweise wurden bei diesen körperlichen Auseinandersetzungen Schlagwerkzeuge eingesetzt. Die Polizei Trier ermittelt in mehreren Fällen wegen Körperverletzungsdelikten und sucht Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 0651/9779-3200 zu melden.



