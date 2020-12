Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 14:41 Uhr

Unter Zuhilfenahme eines Gully-Deckels wurden in der Nacht vom 24. auf den 25. September 2020 bei insgesamt vier geparkten PKW in der Löwenbrückener Straße die Scheiben eingeschlagen.

Der unbekannte Täter durchsuchte die Fahrzeuge, ohne jedoch eine Beute zu erlangen.



In der darauffolgenden Nacht zum 26. September 2020, brach ein Täter vier weitere PKW auf. Am Zurlaubener Ufer waren die Fahrzeuge auf dem Parkplatz einer Gaststätte abgestellt. Auch hier wurden die Scheiben eingeschlagen, dieses Mal entwendete der Täter Bargeld und eine Handtasche.



Die Kriminalpolizei Trier bittet um Hinweise, die im Zusammenhang mit den Taten stehen, unter der Telefonnummer 0651-9779 2290.



Die Polizei Trier empfiehlt, keine Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug zu belassen. Wenn das nicht möglich ist, lassen Sie diese nicht offen sichtbar liegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell