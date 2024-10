Urmitz

Mehrere Einbrüche in Gartenlauben – Polizei sucht Geschädigte

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In der Nacht vom 14.10.2024 auf den 15.10.2024 kam es zu mehreren Einbruchsdiebstählen in Gartenlauben in der Schrebergartenanlage in 56220 Urmitz.