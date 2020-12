Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 12:51 Uhr

Die Täter durchsuchten mehrere Räume bevor sie das Objekt verließen.



Am Freitag, dem 16. Oktober, zwischen 17 und 20:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Marienstraße in Hermeskeil auf. Sie durchsuchten mehrere Räume im Gebäude und erbeuteten Schmuck und Bargeld.



Am Samstag dem 17. Oktober, im Zeitraum von 12 Uhr mittags bis 1 Uhr Nachts brachen unbekannte Täter in eine Einfamilienhaus in der Wendelinstraße im Konzer Ortsteil Niedermennig ein. Sie brachen ein Fenster des freistehenden Hauses auf und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Anschließend verließen sie das Gebäude mit ihrer Beute durch eine Hintertür.



Ebenfalls am Samstag, dem 17. Oktober, zwischen 17:20 und 17:35 Uhr, hebelten Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Trierer Zuckerbergstraße auf. Die Täter nutzten die eine kurze Abwesenheit der Bewohner aus.



Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden.



