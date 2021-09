Mehrere Einbrüche im Bereich Koblenz

Am Freitag, 10.09. stellte ein Hausbesitzer den versuchten Einbruch in sein Wohnhaus in Koblenz – Wallersheim fest. Die Tat dürfte sich zur Nachtzeit ereignet haben.



Am Samstag, 11.09.,drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße in Koblenz-Niederberg ein und entwendeten hierbei mehrere Gegenstände von erheblichem Wert.



Am 12.09. stellten die Mieter eines Mehrparteienhauses in Koblenz, Stadtteil Goldgrube, den Einbruch in ihre Wohnung fest.



Hinweise zu den vorgenannten Taten nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Nummer 0261-103 2690 oder jede andere Dienststelle entgegen



