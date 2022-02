Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Am 23.02.2022 zwischen 18 Uhr und 19 Uhr kam es in Andernach, Erfurter Straße, zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug.

Bislang unbekannter Täter schlug ein Fenster des PKW ein und entwendete eine Handtasche.

Im Zeitraum vom 21.02.2022 bis zum 23.02.2022 kam es in Andernach zu bisher fünf gleichgelagerten Fällen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zu lagern.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921 0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell