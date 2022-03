Am Vormittag des 07.03.2022 wurden der Polizei mehrere Betrugsversuche durch vermeintliche Abbuchung des Unternehmens Zalando gemeldet.

So wurden die Betroffenen telefonisch darauf hingewiesen, dass „Zalando“ aus dem Ausland versucht habe, einen Betrag von mehreren Tausend Euro abzubuchen. Dabei solle es sich um eine Fehlbuchung handeln. Unter anderem wurden die Betroffenen aufgefordert, den Betrag zurück zu zahlen oder es wurde versucht, an ihre Bankdaten zu kommen. Glücklicherweise wurden alle Personen daraufhin skeptisch, sodass es nicht zu einem Schaden kam.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Anrufe NICHT von dem Unternehmen Zalando getätigt wurden.



