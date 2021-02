Mehrere Bäume auf die Fahrbahn der Autobahn 48 zwischen Höhr-Grenzhausen und Autobahndreieck Dernbach gestürzt.

Die Fahrbahn ab der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen ist derzeit gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, an der AS Höhr-Grenzhausen abzufahren und über die Umleitungsstrecke der L307 zu nutzen. Die Autobahnpolizei Montabaur, die FFW Ransbach-Baumbach und die Autobahnmeisterei Heiligenroth befinden sich derzeit vor Ort, um die Strecke zu sichern, bzw. die Fahrbahn zu reinigen. Es ist noch nicht absehbar, wie lange der Einsatz andauern wird, da noch weitere Bäume entlang der Fahrbahn drohen auf die Autobahn zu kippen.



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602/93270

Pusch, PHK

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



