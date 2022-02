Mehrere Alleinunfälle aufgrund Wetterlage auf BAB 48 und BAB 3

1 Unfall ereignete sich auf der BAB 3 in Höhe der AS Dierdorf, die beiden anderen auf der BAB 48 in Höhe der AS Höhr-Grenzhausen.

Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602-9327-0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell