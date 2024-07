Medienanlaufstelle zum Brandgeschehen in Bad Ems eingerichtet

Koblenz/ Bad Ems (ots) – Hinsichtlich des Brandgeschehens in Bad Ems haben Polizei und Feuerwehr eine gemeinsame Anlaufstelle für Medienvertreter/-innen eingerichtet.

Diese befindet sich an der Katholischen Kirche in der Viktoriaallee 5.



Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz ist vor Ort unter der 0261/103-2014 zu erreichen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

PAF Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



