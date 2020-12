Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 08:31 Uhr

Ein etwa 20- bis 25-jähriger Mann soll sich am vergangenen Sonntagmittag, 2. August, auf einem Fußweg in Höhe des Südbades entblößt haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 10-jähriges Mädchen den oberhalb des Südbades gelegenen Fußweg mit einem Tretroller in Richtung Straßburger Allee. Auf Höhe des Freibades kam ihr ein Mann entgegen, der sich entblößt hatte. Der Mann nahm keinen Kontakt mit dem Mädchen auf und sprach es auch nicht an. Einige Meter vor dem Mann ging ein Pärchen, das den Vorfall möglicherweise beobachtet hat. Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt, 185 cm groß und von normaler Statur. Er hatte braune Haare, die oberhalb der Stirn seitlich nach oben gekämmt waren. Er trug eine kurze, blaue Hose und ein blaues oder graues T-Shirt mit viereckigem Logoaufdruck. Hinweise zu diesem Vorfall oder der beschriebenen Person werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2226 oder 0651/9779-2290.



