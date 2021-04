Man rastet aus und beschädigt die Polizeidienststelle

Hierbei wollte er eine Zigarette im Dienstgebäude rauchen, dies wurde ihm untersagt. Da der BS sich offensichtlich nicht an das Rauchverbot halten wollte, wurde er der Dienststelle verwiesen. Als der BS außerhalb der Dienststelle war, warf er mit Steinen die Scheibe der Eingangstüre ein.



Der BS konnte anschließend überwältigt und aufgrund seines Allgemeinzustandes in eine Klinik verbracht werden.



