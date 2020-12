Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 10:31 Uhr





Ein Sattelzug stieß auf der Fahrt Richtung Mosel aus bisher ungeklärter Ursache in die Mittelschutzplanken.



Der Sattelzug kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand und hatte sich so in der Schutzplanke verkeilt, dass er sich nicht mehr fortbewegen ließ. Die Richtungsfahrbahn Trier war komplett blockiert. Zudem wurde bei dem Unfall der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen wodurch größere Menge Kraftstoff auslaufen konnte. Daher wurde die Feuerwehr Hermeskeil sowie die untere Wasserbehörde alarmiert, um die Schäden für die Umwelt zu minimieren. Zur Bergung des Sattelzugs musste ein Spezialunternehmen angefordert werden. Wegen der Vollsperrung bildete sich rasch ein großer Rückstau, sodass die Autobahnmeisterei Schweich den Verkehr an der AS Reinsfeld von der Autobahn ableitete.



Zur Zeit besteht an der Unfallstelle immer noch eine Vollsperrung bis zum Abschluß der Bergungs- und Reinigungsarbeiten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Schweich

Peter Könen

Telefon: 06502-91650

E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell