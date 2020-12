Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 11:40 Uhr

Am vergangenen Wochenende, 13.16.11.2020, machten sich Unbekannte an zwei Lkw zu schaffen, die auf einem Firmenparkplatz in Koblenz, Hans-Böckler-Straße 9, abgestellt waren.

Koblenz (ots). Am vergangenen Wochenende, 13.-16.11.2020, machten sich Unbekannte an zwei Lkw zu schaffen, die auf einem Firmenparkplatz in Koblenz, Hans-Böckler-Straße 9, abgestellt waren. Der oder die Täter schraubten an den Fahrzeugen Lichtleisten und Spoiler ab. Anschließend brachen sie die Türen auf und verwüsteten die Führerhäuser, aus denen sie die Armaturen aus den Mittelkonsolen rissen und stahlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 8000 Euro. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell