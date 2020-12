Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 12:10 Uhr

Am Donnerstag, 01.10.2020, 05.20 Uhr, wurde ein 51 Jahre alter LKW-Fahrer in der Neuendorfer Straße in Koblenz überfallen und beraubt.

Dieser hatte seinen Lkw vor der Bäckereifiliale eines Lebensmitteldiscounters abgestellt. Während er Waren in die Bäckerei brachte hörte er, wie an seinem Lkw eine Glasscheibe zerbrach. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wurde er von zwei unbekannten Männern festgehalten. In dem Handgemenge nahmen die Täter die Fahrzeugschlüssel an sich und öffneten den im Lkw verbauten Geldtresor. Aus diesem wurde ein bislang unbekannter Geldbetrag gestohlen. Angaben zu den Tätern und deren Fluchtrichtung konnte der Geschädigte nicht machen. Die Kripo Koblenz bittet die Bevölkerung um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Die Kripo interessieren insbesondere Informationen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die kurz vor oder nach der Tat in der Nähe des Netto-Marktes gesehen wurden. Hinweise unter Tel.: 0261-1032690.



