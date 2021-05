Lkw-Fahrer fährt Schlangenlinien mit 2,47 Promille

Nentershausen BAB 3 (ots) – Am Mittwoch, 26.05.2021, 13:37 Uhr, meldet ein Zeuge einen in Schlangenlinie fahrenden Lkw aus Richtung Limburg kommend in Fahrtrichtung Köln.