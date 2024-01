Koblenz

Lkw-Diebstahl in Dierdorf – Polizei veröffentlicht Bilder von Tatverdächtigen

Am 30.09.2023 kam es im Zeitraum von 22:15 Uhr bis 22:24 Uhr zum Diebstahl eines Lkw vom Firmengelände einer in Dierdorf in der Straße Im Ahlen ansässigen Firma durch unbekannte Täterpersonen.