Lkw-Brand im Baustellenbereich führt zu erheblichen Verkehrsstörungen

BAB 3, KM 76, Gemarkung Oberhaid (ots) – Am Donnerstag, 19.10.2023, 16:26 Uhr, befuhr ein Sattelzug die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main.

Symbolbild Foto: dpa

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Motor im Bereich des Deesener Bergs in Brand. Der 42 jährige Fahrer schaffte es noch, den Sattelzug im Bereich einer Baustelle anzuhalten und unverletzt die Zugmaschine zu verlassen. Der Sattelzug beladen mit Papier brannte vollständig aus. Die Feuerwehren Ransbach-Baumbach, Siershahn und Hundsdorf sind mit 37 Kräften im Einsatz. Derzeit wird der Verkehr auf der BAB 3 in Richtung Süden ab der Anschlussstelle Dierdorf abgeleitet. Die Bergung und Freigabe der Fahrbahn dürfte noch bis 20:00 Uhr andauern. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.



