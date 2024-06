LKW-Brand führt zu Verkehrsbehinderungen

Am heutigen Vormittag wurde die Polizeiautobahnstation Montabaur durch Mitarbeiter der AM Ammerich gegen 11.14 Uhr über den Brand eines Sattelzuges auf der BAB 3, Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main, ca. 500 Meter vor der AS Neustadt/Wied, unterrichtet.

Das Fahrzeug stehe auf dem Standstreifen, die Sattezugmaschine hätte Feuer gefangen.

Durch die umgehend alamierten Feuerwehren aus Neustadt/Wied und Etscheid konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die Sattelzugmaschine brannte dennoch vollständig aus, der Sattelauflieger, auf diesem wurden Eier transportiert, wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Es entstand ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Für die Löscharbeiten musste die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main voll gesperrt werden. Eine Ableitung wurde durch die APW Sankt-Augustin an der AS Bad Honnef/Linz eingerichtet.

Die Sperrung dürfte noch bis ca. 12.15 Uhr bestehen. Danach wird der Verkehr zweispurig an der Brandstelle vorbeigeführt.

Die Bergung des LKW wird noch eine unbestimmte Zeit in Anspruch nehmen.

Ursächlich für den Brand dürfte ein techn. Defekt der Sattelzugmaschine gewesen sein.

Im Einsatz befanden sich neben der AM Ammerich, die Feuerwehren aus Neustadt/Wied und Etscheid, die Autobahnpolizei Sankt-Augustin, sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizeiautobahnstation Montabaur.



