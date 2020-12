Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) – Am 19.06.2020 um 12:35 Uhr ereignete sich auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden, zwischen dem Autobahndreieck Sinzig und dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler auf der Ahrtalbrücke ein LKW-Auffahrunfall. Drei LKW mussten verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen bis zum Stillstand abbremsen, ein vierter LKW übersah aus noch ungeklärter Ursache das Stauende und fuhr dem hintersten LKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge auf die beiden davor stehenden LKWs geschoben. Der Fahrer des auffahrenden LKWs wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Heimersheim befreit werden, er wurde schwer verletzt mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die übrigen Unfallbeteiligten LKW-Fahrer wurden glücklicher Weise nicht verletzt.



Drei der vier LKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich.



Die BAB61 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für ca. 5 Stunden voll gesperrt werden, es entstand ein Stau von bis zu 14km Länge.



Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Mendig die Feuerwehren aus Heimersheim und Ahrweiler, der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber, die Autobahnmeisterei Mendig und die untere Wasserbehörde.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

PASt Mendig

02652-9795-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell