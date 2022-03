Lkw verliert Getränkekisten / Langwierige Aufräumarbeiten

Am Dienstag, 08.03.2022, befuhr gegen 14:45 Uhr ein Sattelzug die B51 aus Richtung Bitburg kommend in Richtung Trier.



An der Anschlussstelle Trier beabsichtigte der mit Getränkekisten voll beladene Lkw, auf die A64 in Richtung Hermeskeil aufzufahren.



Beim Durchfahren der Linkskurve des Auffahrtsbereiches öffnete sich aus bislang ungeklärter Ursache die Seitenwand des Aufliegers, so dass mehrere hundert Getränkekisten (Vollgut) auf die Fahrbahn stürzten und dort zu Bruch gingen.



Wegen der umfangreichen Aufräum- und Reinigungsarbeiten musste die dortige Auffahrt auf die A64 bis in die Abendstunden hinein gesperrt bleiben.



