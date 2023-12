LKW Unfall im Baustellenbereich verursacht erhebliche Verkehrsstörungen

Am Dienstag, 24.10.2024, 19:55 Uhr, befuhr ein Sattelzug die BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz aus Richtung Koblenz kommend.

LKW Foto: Verkehrsdirektion Koblenz

Zwischen den Anschlussstellen Niederzissen und Wehr fuhr der Fahrer aus Unachtsamkeit im Baustellenbereich auf die rechte Baustellenbegrenzung auf und verkeilte so, dass er nicht weiter fahren konnte. Da in diesem Bereich der Baustelle der rechte und linke Fahrstreifen baulich getrennt sind, war der rechte Fahrstreifen für die dahinter fahrenden Verkehrsteilnehmer blockiert. Dadurch kam es zu einer erheblichen Stauentwicklung bis zu 10 km. Da sich die Bergung des Sattelzugs schwierig gestaltet und noch andauert, wurden die hinter dem verunfallten Sattelzug stehenden Fahrzeuge rückwärts aus diesem Bereich geleitet. Der rechte Fahrstreifen dürfte erst im Laufe der Nacht frei gegeben werden können. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Neben der Polizeiautobahnstation Mendig, war die Autobahnmeisterei Mendig sowie der Abschleppdienst im Einsatz.



