Lkw mit Gasflaschen und gefährlichen Mängeln unterwegs

A1, Anschlussstelle Reinsfeld (ots) – Am Mittwoch, den 3. Januar, stoppten die Beamten der Schwerlastkontrollgruppe der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidium Trier, auf der A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken einen Gefahrgut-LKW.

Bei der durchgeführten Kontrolle an der Anschlussstelle Reinsfeld stellten die Kontrollbeamten fest, dass die Ladung in Form von Gasflaschen nicht gesichert war.

Zudem befand sich das Fahrzeug in einem technisch mangelhaften Zustand und es wurde zur nächstgelegenen technischen Prüfstelle begleitet.



Die dortige Prüfung ergab, dass das Fahrzeug aufgrund einer Vielzahl erheblicher Mängel nicht mehr verkehrssicher war. Unter anderem war die Bremsanlage in einem desolaten Zustand. Eine Bremsscheibe war gebrochen und das Mindestmaß war weit unterschritten.



Die Weiterfahrt des Fahrzeugs wurde folglich untersagt.

Dem Fahrer und auch dem Halter droht ein Bußgeld.



