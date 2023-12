LKW Brand auf der A61 – Abschlussmeldung

Um 07:44 Uhr befuhr der 48-jährige Fahrer eines Klein-LKW, beladen mit Rohren und Schrauben, die A61 aus Richtung Koblenz in Fahrtrichtung Ludwigshafen.

LKW-Brand Foto: Verkehrsdirektion Koblenz

Im Bereich des Dieblicher Berges, kurz vor der Tank- und Raststätte Mosel-West, konnte durch den Fahrer Rauchentwicklung und Flammen aus dem Motorraum festgestellt werden. Durch Hilfe von zwei weiteren LKW Fahrern wurde dieser Brand mittels Feuerlöschern bekämpft und durch die kurz darauf eintreffende Feuerwehr komplett abgelöscht. Dadurch konnte ein Vollbrand und Übergreifen auf die Ladung verhindert werden. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt im Motorraum gewesen sein. Die Fahrbahn musste in diesem Bereich von Öl und Löschschaum gereinigt werden. Hierzu musste die Richtungsfahrbahn für ca. 20 Minuten voll, und der mittlere und rechte Fahrstreifen für Bergungs- und Reinigungsarbeiten insg. 2 Stunden gesperrt werden. Es bildete sich zeitweise ein Rückstau bis zu 4 Kilometern. Mittlerweile ist Fahrbahn gereinigt, wieder komplett frei und der LKW abgeschleppt. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht. Der Sachschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Neben der Polizeiautobahnstation Mendig, war die Feuerwehr Koblenz mit zwei Löschzügen sowie einem Gerätewagen, die Autobahnmeisterei Emmelshausen und der Abschleppdienst im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Mendig



Telefon: 02652-9795-0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell