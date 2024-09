Linz – Größere Einsatzlage im Gebäude der Polizeiinspektion Linz

Gegen 02.40 Uhr betrat eine mit einem Machete bewaffnete Person die Schleuse der Polizeieiinspektion und drohte damit, die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion zu töten. Der Schleusenbereich der Dienststelle wurde beidseitig verriegelt, sodass die Person nicht auf die Polizeibeamten oder andere Personen einwirken oder flüchten konnte.



Die Person konnte nach dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts (Taser) in der Schleuse von Kräften der Spezialeinheiten fixiert und festgenommen werden. Dabei wurde die Person leicht verletzt.



Bei der Person handelt es sich um einen in Linz wohnhaften Mann albanischer Herkunft. Zu den näheren Hintergründen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



