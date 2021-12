Leuterod

Leuterod – Stehlgut nach Diebstahl aus Pkw aufgefunden

Im Zeitraum 08.12.21 13.00 Uhr bis 09.12.21 08.30 Uhr entledigten sich unbekannte Täter an der Tongrube entlang der Kreisstraße 142 in der Gemarkung Leuterod Teilen des Stehlguts, welches sie am 08.12.21 gegen 12.30 Uhr auf dem Autobahnrastplatz Sessenhausen an der BAB 3 aus einem Pkw erbeutet hatten.