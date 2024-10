Leichenfund am Rodder Maar – Mutmaßliches Tötungsdelikt

Mit Bezug auf die Pressemeldung vom 20.10.2024, 19:02 Uhr, teil die Staatsanwaltschaft Koblenz mit: Am Sonntagmorgen (20.

Oktober 2024) wurden in der Nähe des Rodder Maars im Landkreis Ahrweiler die Leichen zweier Männer gefunden.

Die Identität der Toten, deren Körper bis zur Unkenntlichkeit verbrannt sind, ist noch nicht zweifelsfrei und abschließend geklärt.



Nach dem Ergebnis der durchgeführten Obduktion der Leichen muss von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden, da die Toten schwerste multiple Verletzungen, insbesondere im Schädel- und Halsbereich aufwiesen, die auf massive Gewalteinwirkung schließen lassen.



Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen erscheint es wahrscheinlich, dass der Fundort nicht zugleich der Tatort ist, sondern die Leichen in einem Behälter zum Auffindeort transportiert und dort angezündet wurden.



Es werden derzeit intensive Ermittlungen geführt. Wir bitten um Verständnis, dass Angaben zu weiteren Details dieser Ermittlungen, insbesondere zum aktuellen Stand und zu laufenden Ermittlungsmaßnahmen, aus ermittlungstaktischen Gründen momentan nicht erfolgen können.



Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Koblenz weiterhin unter der Rufnummer 0261/92156-390 entgegen.



