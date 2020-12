„Lasst euch nit betuppen!“ Zweites Video veröffentlicht

Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 16:21 Uhr

„ warnt Helmut Leiendecker in der aktuellen Präventionskampagne des Polizeipräsidiums Trier vor Betrügern am Telefon.



Das zweite Video zum Thema “Enkeltrick„ wird ab heute auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Trier unter https://s.rlp.de/betuppen, dem Twitter-Account@PolizeiTrier, der Facebookseite@PolizeiRheinlandPfalz und auf YouTube – Polizei Rheinland-Pfalz zu sehen sein.



Die dritte Kurzfilm “Gewinnversprechen" folgt zum Ende der Woche. Die Polizei hofft auf die Unterstützung medienaffiner Kinder und Enkel, indem diese ihren Großeltern und Eltern die Videos zeigen und sie so sensibilisieren.



Weitere Infos zur Kampagne finden Sie in unserer vorausgegangenen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/4749074 oder unter s.rlp.de/betuppen.



