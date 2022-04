Landsmänner prügeln sich an Tankstelle

Am frühen Freitagabend meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer Handgreiflichkeiten zweier Männer auf dem Gelände einer Tankstelle in Oberwesel.

Die einschreitenden Polizeibeamten aus Boppard konnten feststellen, dass die beiden aus dem südosteuropäischen Raum stammenden Kontrahenten infolge Alkoholkonsums in diversen Ansichten uneinig waren und in Streit gerieten, was in der Körperverletzung gipfelte. Die Verletzungen d. 29-jährigen Geschädigten bedurften keiner sofortigen Behandlung, weshalb sowohl ihm als auch dem 49-jährigen Tatverdächtigen nach Anzeigenaufnahme Platzverweise erteilt wurden, denen die beiden umgehend nachkamen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Boppard



Mainzer Straße 42-44

56154 Boppard



Telefon: +49 6742 8090

Telefax: +49 6742 809-100



piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell