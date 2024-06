Koblenz

Landesparteitag der AfD in Simmern/Hunsrück – Polizei verzeichnet einen friedlichen Verlauf

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

i Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Am heutigen Samstag, 15.06.24, fand in der Hunsrückhalle in Simmern der Landesparteitag der AfD Rheinland-Pfalz statt, an der ca. 300 Personen teilnahmen. Die Veranstaltung begann gegen 10.30 Uhr, die letzten Teilnehmer verließen gegen 16.30 Uhr die Halle. Gegen 14 Uhr fand auf dem Parkplatz gegenüber der Halle eine im Vorfeld angekündigte Gegenveranstaltung unter dem Motto „Simmern bleibt bunt – wir machen uns stark für Demokratie“ statt, an der ca. 250 Personen teilnahmen. Es kam hierbei zu keinerlei Störungen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle Telefon: 0261-103- 2018 E-Mail: ppkoblenz.