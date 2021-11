Lahnstein – Pressebericht Wochenende

Dabei wurden typische Anzeichen von Drogenkonsum beim Fahrer festgestellt.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmittel sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses.



Kennzeichendiebstahl



Am Samstag, den 30.10.2021, gegen 06.10 Uhr, wurde der Polizeiinspektion der Diebstahl von Kennzeichen von zwei Transportern auf dem Parkplatz des NETTO-Marktes in Lahnstein in der Braubacherstraße gemeldet. Die Geschädigten hatten den Beschuldigten erkannt, bevor dieser sich mit einem PKW entfernte.

Während verschiedener Überprüfungen über Funk wurde festgestellt, dass der Täter sich bereits zeitgleich in einer Verkehrskontrolle in Koblenz befand. Nach einem Austausch mit den Kollegen der Polizeiinspektion Koblenz 1 wurden die Kennzeichen im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Weitere Kennzeichen befanden sich ebenfalls noch im Fahrzeug, diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. Der Täter hatte mehrfaches Pech. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung festgestellt, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Und da auch noch ein Haftbefehl vorhanden war, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Koblenz verbracht.



Einsatzgeschehen Halloween



Die Halloween-Nacht verlief im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Lahnstein recht ruhig. Es wurden diverse präventive Personenkontrollen durchgeführt und eine Ruhestörung in einer Gaststätte unterbunden.

Am Montagmorgen wurden der Polizei Lahnstein noch zwei Ereignisse aus der Halloween-Nacht nachgemeldet, unter anderem wurde ein Haus in Koblenz in der Emser Straße mit Eiern beworfen.



