22.09.2020

Glück im Unglück hatte ein 16-Jähriger am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B42 im Bereich der Abfahrt Braubach-Nord.

Der junge Mann war gegen 13.30 Uhr in Richtung Koblenz unterwegs, als er zu spät bemerkte, dass das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste. Dadurch fuhr der Zweiradfahrer auf den PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er über den PKW geschleudert und blieb vor dem Fahrzeug liegen. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Motorradfahrer jedoch keinerlei allzu schweren Verletzungen zugezogen. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Die B 42 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.



