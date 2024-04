Lahnstein – Messerangriff in der Bahn auf der Strecke Koblenz – Lahnstein

Anzeige





Nach derzeitigem Stand gerieten zwei männliche Personen während der Fahrt offensichtlich in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 20-jährige Geschädigte iranischer Herkunft offensichtlich mit einem Messer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der 35-jährige Tatverdächtige sudanischer Herkunft konnte festgenommen werden. Es besteht keine weitere Gefahr für unbeteiligte Personen. Der Geschädigte wurde in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.



Durch die Anzeigenaufnahme und die Ermittlungen am Bahnhof Lahnstein kam es zu Verzögerungen im Bahnverkehr.



Die Ermittlungen der Kriminaldirektion Koblenz dauern an, wir bitten vorerst von weiteren Anfragen abzusehen. Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den Beteiligten und einem möglichen Tatmotiv zu jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Angaben machen können.



