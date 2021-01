Lahnstein /Koblenz Serie von Sachbeschädigungen

Ein Schwerpunkt bildete dabei in Lahnstein der jetzige Parkplatz in der Stauffenbergstraße, ehemaliger Schulhof der Kaiser-Wilhelm-Schule.



Dort wurden insgesamt 8 beschädigte PKW mit zerstochenen Reifen festgestellt. Im Rahmen der Streife wurden dann weitere beschädigte 7 PKW in der Sebastianusstraße, 5 beschädigte PKW in der Reuschstraße sowie ein PKW in der Südallee und ein PKW in der Straße Im Harlos festgestellt. An allen 22 PKW wurde mindestens ein Reifen zerstochen. In einem Fall in der Sebastianusstraße wurde die Heckscheibe eingeschlagen.



Weitere Sachbeschädigungen wurden dann der Polizei Lahnstein im Lauf des Tages im Bereich der Schulstraße gemeldet. Die Tatorte verlagerten sich nun in den Bereich Europaplatz und umliegende Straßen.



Insgesamt wurden der Polizei bis 16.30 Uhr ca. 55 beschädigte Fahrzeuge gemeldet, die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.



Der oder die Täter verwendeten zur Tatausführung vermutlich eine schlanken spitzen Gegenstand, da die Luft in den Reifen nur langsam entwich und der Schaden daher bei einigen Geschädigten teilweise nur durch eine Druckverlustanzeige wahrgenommen wurde.



Sachbeschädigungen an PKW in Koblenz-Horchheim



Weiterer Sachbeschädigungen an PKW wurden der Polizei dann in einigen Nebenstraßen der Emser Straße in Koblenz-Horchheim gemeldet. In der Müfflingstraße, in der Kirchstraße, in der Grafenstraße und in der von Von-Eyß-Straße wurden an insgesamt 5 PKW jeweils ein Außenspiegel beschädigt (abgeschlagen/ abgetreten).



Die Sachbeschädigungen an allen PKW wurden im Lauf der Nacht von Samstag auf Sonntag begangen.



Täterhinweise liegen in allen Fällen zurzeit nicht vor.



Des Weiteren wurden in der Koblenzer Straße in Lahnstein Nähe Industriestraße die Glaselemente an einer Hauseingangstür vermutlich mittels eines Gegenstandes eingeschlagen Dies geschah gegen 01.20 Uhr. Der geschädigte Hauseigentümer kann keine Angaben zu dem oder den Tätern machen.



Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen, sich unter 02621/9130 bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.



