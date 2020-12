Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 13:30 Uhr

Lahnstein

Lahnstein – Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, den 14.10.2020, gegen 12.30 Uhr, wurde in Lahnstein in der Goethestraße ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen.