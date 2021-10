Lahnstein – Fahren unter Drogeneinfluss

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19.20.10.21, gegen 0.50 Uhr, wurde in Lahnstein auf der B 260 ein PKW-Fahrer kontrolliert.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19./20.10.21, gegen 0.50 Uhr, wurde in Lahnstein auf der B 260 ein PKW-Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer Anzeichen von Drogenkonsum aufwies.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Nun erwartet den Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses sowie ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Bei der Durchsuchung des mitgeführten PKWs wurde eine geringfügige Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt, die einem Mitfahrer zugeordnet werden konnten. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren.



