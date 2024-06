Lahnstein – Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Anzeige

In allen Fällen sprach jeweils der Anrufer in gutem Deutsch und wies auf eine Einbrecherbande hin, die angeblich im Stadtgebiet in der Nachbarschaft unterwegs sei. Die Gespräche wurden auf Grund misstrauischer Nachfragen und der Bekanntheit der Masche bei den lebensälteren Geschädigten vom Anrufer unterbrochen. Daher kam es zum Glück zu keinem Schadenseintritt.



Die Polizei Lahnstein weist nochmals daraufhin, niemals persönliche Daten oder Angaben zu Vermögensverhältnisse telefonisch herauszugeben. Im Zweifelsfall sollte ein Rückruf bei der örtlichen Polizeidienststelle erfolgen.



