Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 11:05 Uhr

Lahnstein (ots). Am Mittwoch, 28.7., wurden Polizei und Feuerwehr dreimal alarmiert, weil es im Lahnsteiner Wald brannte. Zunächst wurde gegen 9.20 Uhr von einer Spaziergängerin ein brennender Baum und mehrere qualmende Stellen am Boden im Bereich des alten Forsthauses an der L 327 gemeldet. Durch das rasche Eingreifen mehrerer Wehren konnte eine Ausweitung des Brandes verhindert werden. Möglicherweise sind unterirdische Glutnester wieder aufgeflammt, da es vor einigen Tagen dort bereits gebrannt hatte. Konkrete Hinweise auf Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Gegen 16.25 Uhr musste die Feuerwehr nochmals dorthin ausrücken, da nochmals Glutnester gemeldet wurden. Gegen 17:25 Uhr gingen mehrere Anrufe über eine Rauchentwicklung im Wald am Lichterkopf ein. Nach etwa 20 Minuten konnte der Brand unterhalb des ehemaligen Aussichtsturmes lokalisiert werden. Hier brannten etwa 1000qm Waldboden und Bäume. Durch Unterstützung benachbarter Wehren konnte das Feuer nach gut einer gelöscht werden. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Wer am Mittwochnachmittag im Bereich Lichterkopf verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, wird gebeten, sich mit der Polizei Lahnstein, Tel. 02621/9130, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Herr Feldges

Telefon: 02621-9130

pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell