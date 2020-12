Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 17:10 Uhr

Bei zwei Verkehrsunfällen in Lahnstein wurden am Dienstagmorgen insgesamt vier Personen leicht verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 07.25 Uhr missachtete an der Kreuzung Südallee/Mittelstraße eine 36-jährige PKW-Fahrerin die Vorfahrt einer 20-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Gegen 8.10 Uhr kam es auf der B 42, Abfahrt Lahnstein-Mitte, zu einem weiteren Unfall, bei dem ebenfalls beide Beteiligte leicht verletzt und die Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Eine 75-jährige PKW-Fahrerin, die aus Richtung Koblenz kam, hatte beim Abbiegen den PKW eines 24-Jährigen übersehen und ist mit diesem kollidiert. Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



