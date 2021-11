Ladendiebstahl im Forum – Couragierter Zeuge stellt Täter

Am Montag, 29.11.2021 kam es gegen 15.50 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsfachgeschäft im Forum am Koblenzer Zentralplatz.





Nachdem der 22-jährige Tatverdächtige dort Waren im Wert von rund 400 Euro in einer Tasche verstaut hatte, trat er die Flucht in Richtung Altlöhrtor an.



Ein couragierter Zeuge, 52 Jahre alt, wurde auf den Vorfall aufmerksam und lief dem Täter hinterher.



Diesem gelang es den Ladendieb kurz vor dem Bahnhof Stadtmitte einzuholen. Hierbei kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Zeuge geschlagen und in die Hand gebissen wurde. Der 52-Jährige konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Dieb wurde festgenommen und ins Gewahrsam der Polizei eingeliefert.



Wie sich herausstelle, stand dieser unter Drogeneinfluss.



