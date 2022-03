Koblenz

Ladendiebinnen auf frischer Tat ertappt

In einem Drogeriemarkt in Koblenz wurden gestern mehrere Personen beobachtet, die teure Kosmetika in einen Einkaufskorb legten und anschließend versuchten, diese in weitere selbst mitgebrachte Tüten des Drogeriemarktes zu verpacken.