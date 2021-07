Ladendieb versuchte es mehrfach...

Am 13.07.2021 um 10:30 Uhr wurde die Koblenzer Polizei durch einen Kaufhausdetektiv in ein Bekleidungsgeschäft in die Löhrstraße gerufen.



Hier versuchte ein 59-jähriger Mann insgesamt 40 Kleidungsstücke zu stehlen.

Die 40 Kleidungsstücke (Unter- und Oberbekleidung) zog er sich alle in einer Umkleidekabine an und wollte anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen.

Nach der Anzeigenaufnahme erhielt der 59-Jährige noch ein Hausverbot.



Fast genau eine Stunde später, um 11:25 Uhr, wurde die Polizei erneut zu einem Ladendiebstahl in ein Bekleidungsgeschäft in die Görgenstraße gerufen.

Vor Ort trafen die Polizeikräfte wieder auf den 59-jährigen Mann. Hier hatte er zuvor versucht Damenkleidung zu entwenden.

Bereits am 12.07.2021 erhielt der Mann für dieses Geschäft ein Hausverbot.



Neben den Hausverboten kommen nun zwei Strafverfahren auf den 59-Jährigen zu.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Lars Brummer, PHK

Telefon: 0261 103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell