Ladendieb verfolgt und gestellt

Am 13.02.2021, gegen 18 Uhr, befand sich ein 34-jähriger, polizeilich bekannter, Koblenzer, in einem Drogeriemarkt in der Löhrstraße.

Dort lud er Waren im Wert von ca. 200 Euro in eine Gefriertatsche und verließ anschießend fluchtartig die Örtlichkeit. Der Sachverhalt wurde von einem aufmerksamen Mitarbeiter des Marktes beobachtet. Dieser nahm dann unmittelbar die Verfolgung des Täters auf.

Einen Versuch des Flüchtigen mit einem Taxi die nähere Örtlichkeit zu verlassen, konnte der Markt-Mitarbeiter erfolgreich verhindern. Der Dieb warf daraufhin seinem Verfolger die Gefriertasche mit der Ware entgegen und lief weiter in Richtung Bahnhof. In Höhe der Rizzastraße konnte der Flüchtige schließlich gemeinsam von weiteren nacheilenden Mitarbeitern des Marktes und zwei Fahrradkurieren gestellt werden. Anschließend wurde der Dieb, der alles für ein Missverständnis hielt und sich in Ausreden verstrickte, der Polizei übergeben.



