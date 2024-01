Kupferdiebe unterwegs

Symbolbild Foto: dpa



Zunächst wurde am Samstag, 27.01.2024, der Diebstahl eines Kupferwaschkessels in Niederfell gemeldet. Vermutlich am selben Tag kam es zum Diebstahl eines Kupferkübels in Brodenbach. Im Zusammenhang damit dürften nach Einschätzung der ermittelnden Beamten auch die Diebstähle von insgesamt vier Kupferbehältern aus zwei Vorgärten in Dieblich stehen. In einem Fall konnte die Tatzeit auf die frühen Morgenstunden des Montags, 29.01.2024, etwa gegen 01.15 Uhr eingegrenzt werden. Der zweite Diebstahl dürfte sich nur kurz danach zugetragen haben. Im Zuge der Tatortaufnahmen konnten Hinweise auf einen eventuell im Zusammenhang stehenden weißen Kleintransporter erlangt werden.

Am heutigen Tag wurde nunmehr ein weiterer Kupferdiebstahl, diesmal von Traufblechen vom Dach eines Hochbehälters in Dieblich angezeigt.

Auch im benachbarten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Boppard wurden heute ebenfalls zwei Diebstähle von Kupferkesseln aus Vorgärten in Waldesch und Beulich gemeldet.

Die Polizei fragt daher: Wem sind zu den fraglichen Tatzeiten verdächtige Personen oder ein entsprechender weißer Kleintransporter aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Brodenbach unter Telefon 02605/982-1510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



